Uso de termo racista pode render punição a Cavani Divulgação

Por MH

Publicado 12/02/2021 14:49

Nome de peso no futebol europeu, o atacante uruguaio Cavani despertou o interesse do Boca Junior, da Argentina, que pensa em tentar uma pesada investida no camisa 9. O jogador chegou ao Manchester United, da Inglaterra, no meio do ano passado e assinou apenas por uma temporada. Os Diabos Vermelhos, no entanto, segundo o site TyC Sports, ainda não decidiram se tentarão renovar com o centroavante.

Até o momento, Cavani fez 23 jogos e marcou sete gols pelo United. Este desempenho ainda não convenceu os ingleses de que vale a pena uma renovação com o atleta de 33 anos. O São Paulo e o Grêmio foram dois dos clubes brasileiros que sonharam com a contratação do astro.