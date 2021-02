Ídolo do Santos, bicampeão mundial foi imunizado, aos 85 anos Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 15:55

Santos - Depois de Mário Jorge Lobo Zagallo, imunizado no início da semana no Parque Olímpico, com a primeira dose da Coronavac, outro bicampeão mundial pela Seleção foi imunizado: Pepe. Aos 85 anos, quatro a menos do que Zagallo, o ídolo e segundo maior artilheiro do Santos, com 403 gols, foi imunizado nesta sexta-feira no posto de vacinação na Policlínica da Ponta da Praia, em Santos.

Acompanhado da filha, Pepe, que também se sagrou bicampeão mundial de clubes pelo Peixe, mostrou bom humor ao revelar que a agulhada no braço esquerdo não doeu.

De acordo com o calendário de vacinação divulgado pelo governo de São Paulo, o Rei Pelé, de 80 anos, faz parte do próximo grupo de prioridade. A imunização dos 563 mil idosos cadastrados, entre 80 a 84 anos, começa dia 1º de março em todo o estado.