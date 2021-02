Maradona morreu aos 60 anos de parada cardiorrespiratória AFP

Por O Dia

Publicado 12/02/2021 16:27

Rio - Hugo Maradona, irmão de Diego Maradona, desabafou sobre a morte do craque argentino. Em entrevista à rádio 'Puro Fútbol', ele se queixou das polêmicas que têm cercado o falecimento de seu irmão.

"Todos os dias temos notícias novas, isso cansa. No momento só falta eles falarem que meu irmão se suicidou, porque jogaram tantos caminhos do que meu irmão morreu que eles confundem as pessoas, eu não entendo o que eles querem fazer. Não entendo as lutas da mídia, os advogados que vão aos canais de televisão, não gosto disso", esbravejou.

"Eu sei que a Justiça argentina é lenta, mas temos que a deixar agir. Ele já fez uma autópsia, agora querem fazer outra, que mancha o que meu irmão fez no campo, que é para o povo. Imagine para nós, que vivemos fora do campo, dói muito mais", completou.