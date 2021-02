Gabigol é um dos concorrentes ao prêmio Craque da Galera Daniel Castelo Branco

Por ODIA

Publicado 12/02/2021 18:09

A três rodadas do fim, o perfil oficial do Campeonato Brasileiro no Twitter divulgou os representantes de cada clube para concorrer ao prêmio Craque da Galera. A votação começa na próxima semana pelo site oficial da competição. Em 2019, o vencedor foi Everton Ribeiro.

Gabigol foi o mais votado (43,8%) em enquete pelo Twitter pelos torcedores para representar o Flamengo. Ele ganhou de Gerson (39,6%) e Hugo Souza (16,6%). Pelo Vasco, Cano foi o escolhido com 72,5%. Benítez (08%) e Leo Gil (9,5%) não tiveram chance.

Um dos destaques do Fluminense, Luccas Claro irá representar o Fluminense e será o único zagueiro na lista de 20 concorrentes. Com 46,3%, ele superou Calegari (29,2%) e Fred (24,5%). Já no rebaixado Botafogo, o jovem Caio Alexandre, com 36,8%, foi o escolhido, ganhando de Babi (31,9%) e Kanu (31,4%).



Os outros concorrentes são: Wilson (Coritiba), Tadeu (Goiás), Gilberto (Bahia), Wellington Paulista (Fortaleza), Maidana (Sport), Jean (Atlético-GO), Vina (Ceará), Renato Kayser (Athletico-PR), Marinho (Santos), Claudinho (RB Bragantino), Cazares (Corinthians), Weverton (Palmeiras), Diego Souza (Grêmio), Luciano (São Paulo), Arana (Atlétcio-MG), Patrick (Internacional).