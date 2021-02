Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. TACA DO CAMPEAO CARIOCA 2020 e a bola do jogo. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

12/02/2021

Rio - O pay-per-view do Campeonato Carioca fechou um acordo e estará disponível para assinatura na Claro/Net. A empresa irá comercializar o pacote mensal por R$ 49,90, um pacote de pagamento único de R$ 129,90 (que pode ser dividido em quatro vezes) e jogos avulsos por R$ 59,90. A informação é do site "UOL".

O valor mensal que será cobrado pelo Estadual é maior do que o da Conmebol TV, que exibe jogos da Libertadores e da Sul-Americana. O pacote para acompanhar os torneios continentais é comercializado mensalmente a R$ 39,90.

Os clubes ficarão com 53% do valor que for arrecadado no pay-per-view. Os outros 47% serão para fornecedores e custos de produção.

Além da Claro/Net, a Sky e a Vivo devem fechar acordo em breve e oferecer o serviço por valor semelhante.