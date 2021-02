Principal revelação do Santos em 2020, Kaio Jorge é alvo de cobiça no mercado europeu Jota Erre/Parceiro/Agência O Dia

Paris - O jornal francês 'L’Équipe' divulgou nesta sexta-feira o ranking dos 50 melhores jogadores sub-20 no mundo. Quatro jogadores brasileiros figuram a lista, mas o melhor colocada ainda resiste às investidas do mercado europeu: Kaio Jorge, em 24º lugar. O atacante do Santos, de 19 anos, é uma das apostas mais cobiçadas no Velho Continente. Rodrygo, do Real Madrid, da Espanha, é o 32º, Gabriel Martinelli, do Arsenal, da Inglaterra, o 33º, e Gabriel Veron, do Palmeiras, o 35º.

O veículo levou em consideração apenas atletas nascidos a partir de 1º de janeiro de 2001. O ranking é liderado pelo guineense naturalizado espanhol Ansu Fati, do Barcelona, da Espanha, seguido pelo francês Eduardo Camavinga, do Rennes, da França, e do holandês Ryan Gravenberch, do Aja, da Holanda.



Melhor colocada entre as promessas do Brasil, Kaio Jorge foi descrito pelo 'L’Équipe' como um "finalizador formidável que segue os passos de Neymar". O jornal destacou a participação da joia na campanha do Peixe na campanha do vice da Libertadores e com a Seleção no Mundial Sub-17, em 2019.



Confira a lista com top-10 e os brasileiros:

1. Ansu Fati (Espanha/Barcelona)

2. Eduardo Camavinga (França/Rennes)

3. Ryan Gravenberch (Holanda/Ajax)

4. Pedri (Espanha/Barcelona)

5. Giovanni Reyna (Estados Unidos/Borussia Dortmund)

6. Jude Bellingham (Inglaterra/Borussia Dortmund)

7. Yari Verschaeren (Bélgica/Anderlecht)

8. Mason Greenwood (Inglaterra/Manchester United)

9. Bukayo Saka (Inglaterra/Arsenal)

10. Myron Boadu (Holanda/AZ Alkmaar)

24. Kaio Jorge (Brasil/Santos)

32. Rodrygo (Brasil/Real Madrid)

33. Gabriel Martinelli (Brasil/Arsenal)

35. Gabriel Veron (Brasil/Palmeiras)