Atlético de Madrid venceu mais uma no Campeonato Espanhol AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 13/02/2021 12:44

Espanha - O Atlético de Madrid retomou a sua rotina de vitórias no Campeonato Espanhol. Neste sábado, derrotou o Granada por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Nuevo Los Cármenes, mantendo a liderança folgada. O duelo foi válido pela 23.ª rodada, com os gols saindo no segundo tempo.



Na última segunda-feira, um empate por 2 a 2 com o Celta de Vigo havia encerrado uma sequência de oito vitórias do Atlético de Madrid no Campeonato Espanhol. Agora, então, o time voltou a ganhar e chegou aos 54 pontos, com uma vantagem de 8 na liderança. Já o Granada parou nos 30, na oitava posição, no seu quarto tropeço consecutivo por diferentes competições.

O duelo contou com a participação de dois brasileiros como titulares: Kenedy, no Granada, e Felipe, no Atlético, que não pôde usar Vitolo, com uma gastroenterite, tendo Mario Hermoso e o belga Yannick Carrasco, que se recuperou do coronavírus, como as novidades da escalação definida pelo técnico Diego Simeone.



E o time abriu o placar aos 18 minutos do segundo tempo com um disparo da entrada da grande área de Llorente. O goleiro português Rui Silva chegou a tocar na bola, mas não evitou o gol Mas a igualdade saiu logo depois, aos 18, com o venezuelano Yangel Herrera, que havia iniciado o duelo no banco de reservas e marcou após uma cobrança de escanteio.



Porém, o Atlético conseguiu definir a vitória aos 29 minutos. Llorente participou do lance novamente, dando o passe para o argentino Angel Correa garantir mais um triunfo do líder do Campeonato Espanhol.



O Atlético de Madrid voltará a jogar na quarta-feira, quando visitará o Levante, em duelo adiado da segunda rodada do Campeonato Espanhol. No dia seguinte, o Granada terá pela frente o Napoli, em casa, pela Liga Europa.