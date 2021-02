Desde o último compromisso da Seleção, Tite e seus auxiliares têm se dividido pelo país para avaliar ao vivo possíveis convocados Luciano Belford/Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 13/02/2021 20:55

Rio - Com Colômbia e Argentina pela frente nas próximas rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Catar, a comissão técnica da Seleção se divide pelo país para acompanhar as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro para avaliar possíveis nomes para a próxima convocação.

Presença rotineira em jogos disputados no Rio de Janeiro, o técnico Tite será representado pelos auxiliares Cléber Xavier e Matheus Bachi em cinco jogos da Série A, a começar pelo confronto entre Flamengo e Corinthians, neste domingo, ás 16h, no Maracanã, como revelou o 'GE'. Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Pedro e Gabigol já foram convocados anteriormente.

Na quarta-feira, a dupla estará na Vila Belmiro, às 19h, para Santos x Corinthians, com atenção especial em Marinho, eleito o melhor jogador da última edição da Libertadores. No domingo, o analista de desempenho Thomaz Koerich estará em São Januário, a partir das 16h, para avaliar nomes no confronto Vasco e Internacional, atual líder do Brasileiro. César Sampaio e Bruno Baquete acompanharão Grêmio e São Paulo, às 20h30, em Porto Alegre.



No clássico entre São Paulo e Palmeiras, sexta-feira, às 21h30, no Morumbi, Sampaio e Baquete fecham o período de 'pesquisa'. Líder das Eliminatórias, com 100% de aproveitamento, o Brasil enfrentará a Colômbia, no dia 26 de março, no Estádio El Campín, em Bogotá. No dia 30, disputa o tradicional clássico contra a Argentina, na Arena Pernambuco.