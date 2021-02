Galvão Bueno Tv Globo/Divulgação

Publicado 16/02/2021 12:58

Rio - Após uma rodada importante para a reta final o Brasileirão, as discussões voltam a ser sobre o extracampo. O debate dessa vez foi sobre as polêmicas e os diferentes ângulos no gol de Rodrigo Dourado, do Internacional. Foi o lance que abriu o placar na partida contra o Vasco e tem dado o que falar. No programa do SporTV, "Bem, Amigos!", o apresentado Galvão Bueno criticou o excessivo uso do VAR.

"O que o VAR tem a ver com intepretação?", questionou o narrador.

Os dois times ficaram na bronca com a arbitragem, o que foi tema de discussão no programa. Os debatedores criticaram as dúvidas sobre a honestidade dos árbitros em lances complicados. O comentarista Casagrande contestou ainda a regra de impedimento checada por vídeo e com diferença milimétrica.