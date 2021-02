Crespo chega ao São Paulo com mais cinco membros da comissão técnica AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 16/02/2021 14:16

O argentino Hernán Crespo enfim desembarcou na capital paulista nesta terça-feira (16). O novo treinador do São Paulo vai assinar contrato até dezembro de 2022 e conhecer parte da estrutura do clube brasileiro. Ele só deve fazer sua estreia oficial no comando do time no Paulistão, no fim do mês.

Crespo chegou ao Brasil pela manhã e, sem se estender, respondeu a rápidas perguntas. "Estou contente. Sempre com muitas expectativas", afirmou o treinador, um pouco incomodado com o assédio.



Publicidade

Questionado sobre o jejum de títulos do São Paulo, que não vence um campeonato desde 2012, com o título da Copa Sul-Americana, ele também foi sucinto: "É uma bela e grande responsabilidade".



Pela programação inicial do clube, Crespo conhecerá o estádio do Morumbi, onde assinará o contrato. Deve almoçar no local e, em seguida, o treinador vai conhecer as instalações do clube em Cotia, cidade vizinha à capital, onde treinam os times da base.



Publicidade

Substituto de Fernando Diniz, Crespo, que conquistou a Copa Sul-Americana como Defensa Y Justicia, terá mais cinco membros de sua comissão contratados pelo São Paulo. O valor mensal da comissão será de R$ 1 milhão. O argentino terá ao seu lado Muricy Ramalho, agora coordenador de futebol.