Publicado 17/02/2021 10:54

Porto - Maior artilheiro da história da Liga dos Campeões, com 134 gols em 174 jogos, Cristiano Ronaldo tem números ainda mais impressionantes na fase mata-mata da competição: 67 gols em 79 jogos. De volta a Portugal, o camisa da Juventus é o principal trunfo da Juventus no confronto com o Porto, nesta quarta-feira, às 17, no Estádio do Dragão, no primeiro dos dois embates pelas oitavas de final.

Eliminado por Ajax, da Holanda, e Lyon, da França, nas duas últimas edições, CR7 mantém vivo o sonho do primeiro título continental pela Velha Senhora. Em 'casa', o astro português, após a conquista de dois títulos italianos, mira o lugar mais alto na Europa. Pelo Real Madrid, da Espanha, ele foi campeão da Champions quatro vezes e uma pelo Manchester United, da Inglaterra.

Os números impressionantes acumulados ao longo da carreira, no entanto, fazem parte do passado. Com a camisa 7 da Juventus, Cristiano Ronaldo quer escrever um novo capítulo na Liga dos Campeões. Desta vez com uma postura diferente da apresentação da frustrante eliminação para o Lyon na temporada passada.

"No ataque, podemos fazer melhor, criando mais chances para finalizar. Perdemos um pouco os gols de Dybala e não o colocamos com frequência, mas esperamos que ele encontre sequência e seja como uma nova contratação. Cristiano está de volta ao seu país e vai querer marcar, como sempre, principalmente neste tipo de jogo", destacou Pirlo, técnico da Juventus.

Confira as prováveis escalações:

PORTO: Marchesin, Manafá, Mbemba, Pepe e Sarr; Uribe, Sérgio Oliveira, Corona e Díaz; Marega e Taremi.

JU: Szczesny, Danilo, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro; Bentancur, Rabiot, McKennie e Chiesa; Cristiano Ronaldo e Morata.