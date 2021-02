Marta fica no Orlando Pride por pelo menos mais uma temporada Divulgação/Orlando Pride

Por O Dia

Publicado 17/02/2021 16:14

Seis vezes melhor do mundo, a Rainha Marta continuará no Orlando Pride. O clube dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (17) que a brasileira assinou um novo contrato de um ano, com a possibilidade de renovação por mais um. Ou seja, ela deve permanecer até o fim de 2022.



"Estou muito entusiasmada por assinar um novo contrato com o clube. A cidade de Orlando se tornou uma casa para mim e amo o que estamos construindo aqui", disse Marta em vídeo de divulgação.



Publicidade

Além da renovação de contrato, Marta também conseguiu o Green Card do governo americano. Com isso, a brasileira, que também possui cidadania sueca, não ocupa mais uma vaga de jogadora estrangeira no elenco.



"Marta incorpora os valores da Orlando Pride. A decisão de estender nosso contrato representa sua importância", afirmou a vice executiva do clube, Amanda Duffy.



Publicidade

Marta está no Orlando Pride desde a temporada de 2017. Aos 34 anos, a Rainha voltará a disputar uma competição oficial nos Estados Unidos em abril.