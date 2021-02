LeBron James superou a marca dos 35 mil pontos na carreira e fica atrás apenas de de Kareem Abdul-Jabbar e Karl Malone. Adam Pantozzi/AFP

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 11:51

Los Angeles - A noite de quinta-feira na Califórnia parecia reservada para LeBron James. E de fato, o ala do Los Angeles Lakers fez história ao superar a marca dos 35 mil pontos na carreira. No entanto, os 32 que fez no Staples Center não foram suficientes para evitar a derrota para o Brooklyn Nets: 109 a 98. Quem roubou o protagonismo de LeBron foi James Harden, com o duplo-duplo de 23 pontos e 11 assistências.

A precisão nas bolas de 3 fez a diferença a favor da franquia de Nova York. Na ausência de Anthony Daves, machucado, LeBron, mais uma vez, bem que tentou carregar o time nas costas. Com a mão calibrada nos chutes de fora, Harris, Cabarrot e Harden desequilibram.

Publicidade

Com a histórica marca alcançada, Lebron James, com 35 mil pontos, assume o posto de terceiro maior pontuador da NBA, atrás apenas de Kareem Abdul-Jabbar (38.387) e Karl Malone (36.928). Na classificação, o Los Angeles Lakers segue em segundo no Oeste, atrás Utah Jazz. Na vice-liderança do Leste, o Brooklyn Nets chegou ao quinto triunfo seguido e encostou no Philadelphia 76ers.