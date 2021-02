Jamie Murray e Bruno Soares caíram na semifinal do Aberto da Austrália Ben STANSALL / AFP

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 19/02/2021 14:25

Em um duelo envolvendo duas duplas campeãs do Aberto da Austrália, o brasileiro Bruno Soares e o britânico Jamie Murray, vencedores em 2016, foram derrotados nesta sexta-feira (19) pelos atuais detentores do título, o americano Rajeev Ram e o também britânico Joe Salisbury. A partida válida pelas semifinais do primeiro Grand Slam da temporada teve placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/2).



Os adversários de Ram e Salisbury na decisão serão o croata Ivan Dodig e o eslovaco Filip Polasek, que na quinta-feira haviam superado os cabeças de chave número 2, os croatas Mate Pavic e Nikola Mektic, de virada por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3.



Publicidade

Soares buscava a sua terceira final consecutiva de Grand Slam, já que havia conquistado o US Open e sido vice de Roland Garros no ano passado com Pavic. Ele e Murray retomaram a parceria em janeiro deste ano e conquistaram o título de um dos ATP 250 de preparação em Melbourne há duas semanas.