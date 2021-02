Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. TACA DO CAMPEAO CARIOCA 2020 e a bola do jogo. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 19/02/2021 13:34 | Atualizado 19/02/2021 16:35

Rio - A Record comprou os direitos de transmissão do Campeonato Carioca, e o "Uol Esporte" teve acesso ao valor que as equipes irão receber da emissora. Segundo o site, os clubes dividirão um total de R$ 26 milhões por dois anos de direitos de transmissão vendidos para a Record na TV aberta - R$ 11 milhões de 2021 e mais R$ 15 milhões de 2022.

Do valor total da verba, 60% será repartido entre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, enquanto os outros 40% serão destinado para as outras equipes.

Sendo assim, os quatro grandes do Rio receberão R$ 3,9 milhões pelos dois anos do acordo. Já os clubes menores terão direito a R$ 1,3 milhão cada. Ainda de acordo com o site, além disso cada time embolsará 53% do valor vendido em pay-per-view pelos jogos do Estadual.