Publicado 19/02/2021 13:32

A Conmebol divulgou nesta sexta-feira (19) a tabela completa dos jogos da quinta e sexta rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. A Seleção Brasileira enfrentará a Colômbia, fora de casa (Barranquilla), em 26 de março, às 19h, e depois encara a Argentina, no Recife, dia 30, às 21h30.

A quinta rodada das Eliminatórias começará em 25 de março com três jogos: Bolívia x Peru, Venezuela x Equador e Chile x Paraguai. No dia seguinte, além de Colômbia x Brasil, a Argentina receberá o Uruguai, no clássico sul-americano.



Já na sexta rodada, todas as partidas acontecerão no dia 30: Brasil x Argentina, Equador x Chile, Uruguai x Bolívia, Paraguai x Colômbia e Peru x Venezuela.



Após quatro partidas, o Brasil é o único 100% e lidera com 12 pontos, seguido pela Argentina, que tem 10. Equador, Paraguai e Uruguai fecham o G-5. O técnico Tite fará a convocação para as duas partidas no próximo dia 5.