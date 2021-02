Com contrato com o PSG válido até 2022, Kylian Mbappé é sonho de consumo do Real Madrid, da Espanha AFP

Publicado 19/02/2021 16:54

Paris - A atuação de gala de Kylian Mbappé na goleada de 4 a 1 sobre o Barcelona, no primeiro dos dois embates pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, não apenas encaminhou a classificação do Paris Saint-Germain como aumentou a cobiça sobre a joia francesa no mercado. Com contrato válido até junho de 2022, o atacante é o sonho de consumo do Real Madrid para o novo ciclo 'galáctico', mas gigantes europeus do porte de Manchester City, Liverpool e Juventus estão dispostos a abrir os cofres para contratá-lo.

Ministra do Esporte da França, Roxana Maracineanu, exaltou o mágico momento do atacante, que não fez o torcedor sentir a ausência de Neymar, machucado, e fez um coro à torcida parisiense pela permanência de Mbappé, que ainda não abriu negociação para renovar o vínculo com o clube. Autor de três gols no baile sobre o Barça, Mbappé segue em evolução após brilhar na conquista da Copa do Mundo de 2018, na Rússia.

"É bom vê-lo jogar assim. Claro que digo a ele: Kylian, fique na França! Queremos continuar vendo você jogar assim, precisamos de você. O publico precisa de você, o PSG precisa de você. Jovens atletas e jogadores de futebol precisam de exemplos", disse Maracineanu.

Mbappé não esconde o carinho pelo PSG, seu clube de infância, mas já indicou o desejo de 'explorar' outras ligas do futebol na Europa. Na sombra de Neymar, ele provou ter capacidade técnica e liderança para desequilibrar em campo. O jornal 'Le Parisien', no entanto, destaca que qualquer interessado terá que desembolsar 200 milhões de euros, cerca de R$ 1,3 bilhão, para tirá-lo da capital francesa.