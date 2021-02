Ibrahimovic sofreu insultos em Belgrado AFP

O atacante sueco de origem bósnia Zlatan Ibrahimovic foi vítima de insultos xenofóbicos, na quinta-feira (18), em Belgrado, na Sérvia, durante o jogo de ida dos 16-avos de final da Liga Europa, no empate em 2 a 2 entre o Milan e o Estrela Vermelha.

Em imagens transmitidas pela rede N1 nesta sexta-feira (19), que mostraram o jogador sentado nas arquibancadas do estádio de Belgrado, a voz de um homem é ouvida insultando Ibra em várias ocasiões. Ele usou sobretudo "balija nojento". Balija é um termo pejorativo dado aos muçulmanos bósnios pelos nacionalistas sérvios.



"O Estrela Vermelha condena da forma mais veemente os insultos dirigidos a Zlatan Ibrahimovic (...) O Estrela Vermelha pede desculpas pelo que Ibrahimovic viveu em nossa casa", disse o clube sérvio em um comunicado, citado pela mídia local.



O clube de Belgrado vai cooperar com as autoridades para descobrir o indivíduo responsável por este incidente e para insistir que ele seja punido de maneira adequada, acrescentou o clube.



O jogo deveria ser disputado, em princípio, com os portões fechados devido às medidas em vigor contra a pandemia de coronavírus. No entanto, os camarotes do estádio, localizados no topo da arquibancada oeste, estavam cheios. Esses lugares não estão à venda e geralmente são reservados aos convidados do clube e à imprensa.