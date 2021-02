Gabigol fez o gol da vitória sobre o Internacional Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 21/02/2021 19:44

Após a penúltima rodada do Campeonato Brasileiro, os rivais cariocas vivem situações completamente opostas. Enquanto o Flamengo está a um passo do oitavo título da competição, o Vasco está virtualmente rebaixado e depende de uma combinação de resultados improvável.

Para o Flamengo, há alguns cenários possíveis. Se vencer o São Paulo no Morumbi, o Rubro-Negro será campeão independentemente do resultado do Internacional, pois chegaria a 74 pontos e não seria mais alcançado. Entretanto, se tropeçar, terá de secar o Colorado, que enfrenta o Corinthians no Beira-Rio.

Publicidade

Com 71 pontos na tabela, o Flamengo pode até empatar ou perder para conquistar o octa, desde que o Internacional, que está com 69, também tropece. Caso o Rubro-Negro empate e o Colorado vença, ambos ficarão com 72 pontos.

Entretanto, os gaúchos levariam o Brasileiro por terem cinco gols a mais de saldo. Perdendo, o Fla estacionaria nos 71 e o Inter teria de perder para ficar com 69 ou empatar para ir apenas a 70.

Publicidade

Já a situação do Vasco é 99,9% irreversível. Afinal, precisaria vencer o Goiás em São Januário e torcer para o Fortaleza perder fora de casa para o Fluminense. Essa parte não é a mais difícil. O problema é que, neste cenário, o Cruzmaltino empataria em 41 pontos com os cearenses, mas precisaria tirar uma diferença de 12 gols de saldo. Por exemplo, teria de golear por 6 a 0 e torcer por derrota pelo mesmo placar do Fortaleza.