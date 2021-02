Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. GABIGOL Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 19:04

Rio - A Record definiu como será sua programação para o Campeonato Carioca, que começa no próximo dia 3. Por uma questão comercial, a emissora decidiu que exibirá apenas partidas em horário nobre: às 21h30 nas terças-feiras e às 21h no sábado. A informação é do site "UOL".

A exibição dos jogos às terças fará com que o canal batalhe pela audiência com o "BBB 21", que tem suas eliminações neste dia. A Record entende que conseguirá o segundo lugar com tranquilidade e precisou tomar a decisão para agradar as marcas que serão anunciantes.

Aos sábados, a ideia inicial da Record era exibir partidas à tarde. Neste caso, a chance de liderar a audiência na TV aberta era grande. Porém, a emissora entende que, mesmo correndo o risco de perder para a Globo com os jogos noturnos, o número de expectadores alcançados será maior.

Lucas Pereira será o responsável por comandar as transmissões na Record. O narrador está na emissora desde 2012 e é velho conhecido do público carioca, já que trabalhou no Grupo Globo por 15 anos. Ricardo Rocha acertou com a emissora e será o comentarista.