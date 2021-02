Ricardo Rocha Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:30

Rio - A Record acertou nesta segunda-feira a contratação do ex-jogador Ricardo Rocha. Ele será comentarista nos jogos do Campeonato Carioca, que a emissora comprou os direitos de transmissão em TV aberta até 2022. A informação é do "UOL".

Nas partidas do estadual, o ex-zagueiro, que é tetracampeão do mundo com a seleção brasileira, estará ao lado do narrador Lucas Pereira, que trabalhou no Grupo Globo por 15 anos e está no canal de Edir Macedo desde as Olimpíadas de Londres, em 2012. As transmissões devem acontecer às terças, às 21h30, e aos sábados, às 21h.

Esta será a terceira experiência de Ricardo Rocha como comentarista. Antes, ele havia trabalhado na Fox Sports e no SporTV.