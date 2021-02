Real Madrid de Zidane busca vaga nas quartas da Champions AFP

Por O Dia

Publicado 22/02/2021 17:13 | Atualizado 22/02/2021 17:17

O Real Madrid está cheio de problemas para a primeira partida das oitavas de final da Champions League, contra o Atalanta fora de casa, na quarta-feira (24). A lista de desfalques continua grande, já que Benzema não se recuperou de lesão no tornozelo, e o técnico Zinedine Zidane conta apenas com 13 jogadores do elenco principal, tendo que relacionar seis do time B, o Castilla.

Além de Benzema, estão fora de combate: Sergio Ramos, Eden Hazard, Marcelo, Carvajal, Fede Valverde, Rodrygo, Odriozola e Éder Militão.



Publicidade

Pelo menos, o Real Madrid terá tempo para recuperar alguns desses jogadores, já que a partida de volta contra o Atalanta será no dia 16 de março.