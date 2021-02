Michel Bastos AFP

Rio - O ex-jogador Michel Bastos desabafou nesta segunda-feira em seu Instagram sobre uma situação de racismo que passou durante uma ida a um supermercado. O ex-atleta afirmou que, ao passar suas compras no caixa, foi questionado por uma funcionária se era entregador de aplicativo.

“Mais cedo eu fui ao supermercado St. Marche aqui em Alphaville, onde moro, peguei o que eu tinha que pegar e fui até o caixa. Cheguei no caixa, estava vazio, e a moça olha pra mim e fala: ‘é Rappi [aplicativo de entregas]?’. O olhei pra ela e falei ‘não’. E essa não foi a primeira vez que aconteceu, por isso me indignou. Porque já é a terceira vez que eu chego no caixa e a primeira questão é essa, perguntam para mim se eu sou entregador”, afirmou Michel.

“Nada contra os entregadores, é um emprego digno como qualquer outro. [Em outra situação,] tinham outras pessoas na minha frente e a primeira pergunta foi se elas eram clientes St. Marche e se queriam CPF na nota. Hoje, não tinha ninguém, só um senhor atrás de mim. Eu fui colocando minhas compras no carrinho e esperei só para ver qual seria a pergunta para esse senhor que estava atrás. Simplesmente ela não fez a mesma pergunta para ele. Perguntou se ele era cliente St. Marche e se queria CPF na nota”, completou.

Em nota, a rede de supermercados alegou ter sido um caso isolado e lamentou o ocorrido.

“Tão logo tomamos conhecimento do vídeo do Michel, imediatamente eu, Bernardo, CEO e fundador da empresa, entrei em contado com o Michel. Esse assunto no St Marche é realmente tratado com muita seriedade e comprometimento. Nós repudiamos veementemente qualquer forma de discriminação. Esse triste episódio não representa os valores e princípios do St Marche, nós já estamos reforçando nossos treinamentos, em especial nessa loja. Não vamos admitir nenhuma forma de desrespeito seja com cliente, colaboradores ou parceiros”, diz o comunicado.