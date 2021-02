Gerson diz ter sofrido injúria racial na partida contra o Bahia Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 12:45

Rio - O Brasileirão só chega ao fim na próxima quinta-feira, mas a seleção do campeonato já está escolhida. Nesta terça-feira, o portal "UOL" revelou os jogadores que participarão do prêmio Craque do Brasileirão, marcado para acontecer na próxima sexta.

A escalação conta com dois atletas do Flamengo: Gabigol e Gerson. Além disso, chama atenção o fato do São Paulo, líder do campeonato por oito rodadas, não possuir nenhum representante. O atacante Luciano foi quem esteve mais perto, mas foi superado por Gabigol na reta final. Abel Braga, do Internacional, foi escolhido como melhor técnico.

Confira a escalação completa:

Weverton (Palmeiras); Fagner (Corinthians), Gustavo Gómez (Palmeiras), Cuesta (Inter) e Guilherme Arana (Atlético-MG); Edenílson (Inter), Gerson (Flamengo), Claudinho (Red Bull Bragantino) e Vina (Ceará); Marinho (Santos) e Gabigol (Flamengo). Técnico: Abel Braga (Internacional).

Craque do campeonato: Claudinho (Red Bull Bragantino)

Revelação: Claudinho (Red Bull Bragantino)