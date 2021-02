Rio - 15/07/2020 - FINAL CAMPEONATO CARIOCA - Flamengo X Fluminense no Maracana. TACA DO CAMPEAO CARIOCA 2020 e a bola do jogo. Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia Daniel Castelo Branco

Rio - Agora é oficial. A Record confirmou, nesta terça-feira, a compra dos direitos de transmissão do Campeonato Carioca. A Ferj e os clubes, que disputarão a competição, aceitaram o acordo proposto pela emissora, que irá transmitir os jogos em TV Aberta por dois anos.

"O futebol carioca tem novo parceiro, estabelecendo novo modelo de transmissão. Estamos muito felizes com esse casamento", disse o presidente da FERJ, Rubens Lopes.



"Estamos muito felizes com esta nova parceria que vem reforçar o crescimento linear da RecordTV nos últimos anos. O futebol é parte da história dos cariocas – e de todo o brasileiro. A transmissão dos jogos do Campeonato Carioca irá nos aproximar ainda mais dos nossos telespectadores e mostrar a força do nosso jornalismo, sempre comprometido com a verdade', enaltece Fabiano Freitas, presidente da RecordTV Rio.



A primeira rodada da competição acontece na próxima quarta-feira, com todas as quatro grandes equipes em campo.