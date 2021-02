Ibson pode retornar ao Rio de Janeiro Reprodução

Por Venê Casagrande

Publicado 23/02/2021 14:05

Rio - O Maricá, do técnico Marcus Alexandre, se prepara para disputar a Série A2 e Copa Rio, competições que começam no segundo semestre de 2021. A diretoria do clube, portanto, traçou planejamento audacioso para conseguir êxitos nos dois torneios, que envolve contratações de peso. Um jogador que está na mira é o do meia Ibson, jogador que fez sucesso pelo Flamengo e tem passagens por Santos, Corinthians e clubes do exterior.



Atualmente com 37 anos, Ibson está no Amazonas FC e tem contrato apenas até o fim do Campeonato Amazonense. Os primeiros contatos do Maricá com o jogador já foram feitos. O experiente meia recebeu ligações de integrantes da atual diretoria do time carioca.



Como Ibson tem casa em Maricá e costuma ficar na cidade nos períodos de férias, a diretoria do Maricá está confiante para conseguir fazer com que o atleta aceite o projeto que será apresentado nos próximos dias. A questão é que o meia estuda pendurar as chuteiras após o término do contrato com o Amazonas FC.



A reportagem entrou em contato com Arlen Pereira, atual Copresidente do Maricá. O dirigente confirmou que o clube tem o sonho de conseguir a contratação de Ibson, algo que daria mais qualidade ao time maricaense.



"A gente já falou com ele. Ele tem casa em Maricá, ele tem a nossa camisa do Maricá. Ele sabe do nosso interesse. Hoje ele é jogador do Amazonas FC, mas a gente entende que a hora de elaborar a proposta para ele está chegando. Vamos planejar o elenco para 2021 e conversarmos para ver se ele aceita o nosso projeto."



O jornal O Dia também conversou com Ibson, que confirmou o contato do Maricá, mas ressaltou que há chance de encerrar a carreira quando deixar o Amazonas FC.



"Um amigo que está de frente no Maricá me ligou, sim. Mas não sei se depois de jogar aqui (Amazonas FC), eu vou querer jogar. Vamos ver."





Ao longo da carreira, Ibson colecionou títulos de expressão. O meia, cria do Flamengo, conquistou o Brasileirão 2009 pelo Rubro-Negro, embora tenha saído algumas rodadas antes de deixar o clube, a Liga Portuguesa, duas vezes, a Taça de Portugal, e duas vezes a recopa Sul-Americana.



Em 2007, para muitos o melhor ano da sua carreira, quando ainda vestia a camisa do Flamengo, Ibson foi eleito o melhor meia-direita do Campeonato Brasileiro.