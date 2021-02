O Brasil se sagrou campeão da última edição da Copa América, em 2019, ao vencer o Peru no Maracanã Daniel Castelo Branco / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:10

Luque - Adiada para junho de 2021, a Copa América, com gestão e sedes divididas entre Argentina e Colômbia, sofreu duas baixas com a desistência de Austrália e Catar. Convidadas pela Conmebol, as confederações que respondem pelas seleções informaram à entidade a decisão de abrir mão da participação do torneio em função das restrições de viagem e do apertado calendário do futebol internacional, ainda impactado pela pandemia do novo coronavírus.



O desfalque não mudará o planejamento da Conmebol, que respeitará o formato idealizado para o torneio, assim como as sedes e o valor da premiação, mas a desistência de Austrália e Catar, sede da próxima edição da Copa do Mundo, em 2022, causará modificações na tabela.



No atual formato, as 12 seleções se dividiriam em dois grupos de seis, um com base na Colômbia e outro, na Argentina. Caso a Conmebol não preencha a lacuna, o torneio será disputado com dois grupos de cinco seleções. As quatro melhores de cada chave avançam quartas de final.