Os nomes dos sócios, distribuídos em ordem alfabética, serão estampados nas camisas dos 21 jogadores relacionados para enfrentar o Santos Divulgação/Bahia

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:58

Salvador - Se dentro de campo o Bahia deixou a desejar na sofrida campanha no Campeonato Brasileiro, com a permanência praticamente assegurada na elite apenas na penúltima rodada, fora das quatro linhas o departamento de marketing do clube marcou mais um golaço. Nesta terça-feira, o clube apresentou a camisa especial que usada contra o Santos, quinta-feira, às 21h30, na Arena fonte Nova. Na última rodada, o uniforme homenageará os sócios que seguiram no clube durante a pandemia do novo coronavírus.



As camisas estamparão o nome dos sócios, distribuídos em ordem alfabética entre as 21 peças que serão usadas pelos jogadores relacionados pelo técnico Dado Cavalcanti. No entanto, o modelo não estará à venda. O clube informou que cada peça é única, feita de modo quase artesanal, o que impde a comercialização.



Motivo de orgulho de sua torcida, o Bahia, 15º colocado no Campeonato Brasileiro, com 41 pontos, não fez uma campanha à altura da paixão de seus seguidores. A permanência da Série A foi praticamente assegurada com a goleada sobre o Fortaleza, na penúltima rodada. A pandemia de covid-19 impactou não apenas o comportamento do time, sem a presença do público, mas receita do clube. Não apenas com a venda de ingressos.

Publicidade

O Bahia perdeu cerca de 16 mil sócios em 2020. Antes do início da pandemia, o clube tinha 44 mil associados, com uma inadimplência de 20%. Atualmente, o Bahia tem 28 mil sócios, com uma inadimplência de 26%, de acordo com o 'ge'. Nas redes sociais, o clube reconheceu o esforço do torcedor que se manteve a mensalidade em dia.

"Nossa camisa estará assim na despedida do Brasileirão. Em agradecimento aos sócios que continuaram com a gente desde o início da pandemia, jogaremos quinta com o nome de cada um deles, distribuídos em ordem alfabética, entre as 21 camisas dos jogadores de linha. Como as peças são todas únicas, feitas de modo quase artesanal, não haverá comercialização. Mostraremos detalhadamente como ficaram, uma a uma."