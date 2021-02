Luto Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 15:37

Rio - Willy Braciano Ta Bi, jovem jogador que pertencia ás categorias de base do Atalanta, da Itália, morreu nesta terça-feira, segundo informações do próprio clube.

Publicidade

O atleta marfinense que chegou no clube no início de 2019, lutava contra um tumor no fígado, motivo pelo qual deixou o clube para tratar da doença em casa, de acordo com "Sky Sports". Willy chegou a ser campeão pela equipe sub-19 e um dos destaques.



O clube lamentou a morte do jogador nas redes sociais e publicou uma foto dele. "Compartilhamos com profunda emoção a dor de familiares pela morte prematura de Willy Braciano Ta Bi. Campeão italiano da Primavera de 2019, viu seu sonho se encerrar cedo demais. Tchau, Willy, descanse em paz."

Publicidade

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

"O presidente Antonio Percassi e toda a família Atalanta estão profundamente tristes com a morte prematura de Willy Braciano Ta Bi. Um destino cruel interrompeu cedo demais um sonho que começou com a camisa dos Nerazzurri em janeiro de 2019. Demorou alguns meses para conquistar um papel de liderança na Primavera e ajudar a trazer o Scudetto de volta a Bérgamo, mas acima de tudo para deixar um grande legado."