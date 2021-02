Neymar durante jogo da NBA que aconteceu em Paris AFP

Por Lance

Publicado 23/02/2021 19:32

Rio - Atacante do PSG, Neymar deixou o "BBB" um pouco de lado nas suas redes-sociais e aproveitou para publicar uma foto de seu novo mural uma quadra privada de basquete. A pintura feita pelo artista brasileiro Eduardo Kobra conta com retratos de grandes estrelas da NBA como Michael Jordan, Kobe Bryant, LeBron James, Scottie Pippen, Steph Curry, Jimmy Butler e Draymond Green.

"Se liga nesse meu novo painel pra minha quadra de basquete. Obrigado Eduardo Kobra ficou incrível", disse o atacante em sua postagem. Nos seus Stories do Instagram, Neymar também compartilhou a postagem com a legenda "my idols are at home", ou "os meus ídolos estão em casa" em português.

Veja abaixo o mural e as postagens de Neymar:







O PSG volta a entrar em campo neste sábado, contra o Dijon, pelo campeonato francês mas sem Neymar, que está lesionado.