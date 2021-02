Carro de Tiger Woods capotou nos Estados Unidos Reprodução

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 16:57 | Atualizado 23/02/2021 17:38

Rio - A lenda do golfe Tiger Woods, de 45 anos, se envolveu em um acidente de carro nos Estados Unidos na manhã desta terça-feira. Ele dirigia no trecho entre as cidades de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes, na Califórnia, quando capotou com o veículo. Segundo a polícia de Los Angeles, o atleta era a única pessoa a bordo.



Publicidade

Woods foi resgatado das ferragens pelos bombeiros, com vida, e encaminhado a um hospital, onde passará por uma cirurgia nas pernas. Mark Steinberg, agente do golfista, confirmou que ele sofreu "múltiplas lesões nas pernas" e está sendo operado na tarde desta terça.



De acordo com as autoridades locais, o acidente está sob investigação e o veículo sofreu grandes danos.

Publicidade

"Em 23 de fevereiro de 2021, aproximadamente às 7h12, o LASD (Los Angeles Sheriff's Department) respondeu a uma colisão de tráfego de capotamento de um único veículo na fronteira de Rolling Hills Estates e Rancho Palos Verdes. O veículo estava viajando para o norte na Hawthorne Boulevard, na Blackhorse Road, quando caiu. O veículo teve grandes danos. O motorista e único ocupante foi identificado como o jogador de golfe Eldrick "Tiger" Woods. O senhor Woods foi liberado das ferragens com as "mandíbulas da vida" pelos bombeiros e paramédicos do Condado de Los Angeles. Em seguida, foi transportado de ambulância para um hospital local para tratar seus ferimentos", diz o comunicado da polícia local.

Tiger Woods é considerado o melhor golfista de todos os tempos. Ele já foi campeão 15 vezes nos majors, principais campeonatos da modalidade.