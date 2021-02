Raphinha, do Leeds, comemora o gol com homenagem à mãe de Ronaldinho AFP

Por O Dia

Publicado 23/02/2021 18:56

Na vitória do Leeds por 3 a 0 sobre o Southampton, pela Premier League, Raphinha foi um dos destaques e fez um dos gols, que dedicou a dona Miguelina, mãe de Ronaldinho Gaúcho, que morreu no último sábado, vítima da covid-19. Ao marcar em uma cobrança de falta, o brasileiro mostrou uma camisa com a mensagem "Muita força para a família Assis Moreira. Descanse em paz, Dona Miguelina".

O meia-atacante do Leeds explicou a homenagem. "Foi um jogo muito especial pra mim. Entrei em campo com uma imensa tristeza pela partida da dona Miguelina. Quem nos conhece, sabe que nossas famílias sempre foram muito próximas e eu tinha um enorme carinho por ela. Além de ser uma pessoa muito querida, era a mãe do meu maior ídolo. Só espero que ela esteja em paz e descansando. Dedico esse gol pra toda a família. Estaremos sempre juntos", comentou Raphinha.



Desde que chegou à Inglaterra, Raphinha já realizou 21 jogos, marcou cinco gols e deu cinco assistências. Com o resultado, o Leeds assume a 10ª posição na tabela, com 35 pontos.