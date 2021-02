Renato Gaúcho LUCAS UEBEL /GREMIO FBPA

Por O Dia

Publicado 24/02/2021 20:55

Rio - A renovação de Renato Portaluppi com o Grêmio por mais um ano está cada vez mais perto de ser concretizada. Nesta quarta-feira, a diretoria do Tricolor Gaúcho e o estafe do treinador se reuniram, avançaram na negociação e, a partir de agora, tratarão da parte financeira.

Na atual temporada, sete clubes já procuraram o estafe de Renato, que só ouvirá eventuais ofertas após um desfecho na negociação com o Grêmio e também depois da final da Copa do Brasil. Segundo informações do ge, são três times do exterior e quatro do Brasil que contataram o estafe do técnico.

Publicidade

Renato mantém o desejo de seguir no comando do Grêmio, mas recentemente cobrou mais investimento da diretoria. O treinador está no Tricolor desde setembro de 2016, conquistando a Copa do Brasil daquele ano, a Libertadores em 2017, a Recopa em 2018 e os últimos três estaduais.

Após a saída de Jorge Sampaoli, o Atlético-MG tem em Renato o nome preferencial para assumir o clube mineiro. O técnico argentino assumirá o Olympique de Marseille-FRA.