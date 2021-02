Manchester United derrotou a Real Sociedad nesta quinta-feira AFP

Por Estadão

Publicado 26/02/2021 10:42

Rio - A Uefa definiu nesta sexta-feira, em um sorteio realizado em sua sede em Nyon, na Suíça, os confrontos das oitavas de final da Liga Europa. O principal duelo será entre Manchester United e Milan, que juntos somam 10 títulos da Liga dos Campeões Os dois times, que estão em segundo lugar em seus campeonatos nacionais, farão o primeiro jogo na Itália.

O confronto marcará o reencontro entre o atacante Zlatan Ibrahimovic e o Manchester United. O sueco, hoje no Milan, era um dos principais nomes da equipe da Inglaterra na campanha do título da Liga Europa na temporada 2016/2017.



O Arsenal, que eliminou o Benfica, do técnico português Jorge Jesus, em Atenas, na quinta-feira, voltará à Grécia para enfrentar o Olympiacos, que eliminou os ingleses na edição anterior. O Tottenham, de José Mourinho, vai à Croácia em confronto contra o Dínamo de Zagreb.



Roma e Shakhtar Donetsk farão outro confronto de equipes que costumam aparecer na Liga dos Campeões, enquanto que o Ajax terá como rival o Young Boys, da Suíça. Completam os duelos de oitavas de final: Dínamo de Kiev x Villarreal, Slavia Praga x Rangers e Granada x Molde.



As partidas de ida estão marcadas para o dia 11 de março, enquanto que as de volta serão realizadas uma semana depois. No dia 19 está previsto o sorteio das quartas de final e o chaveamento até a decisão. A grande decisão será em 26 de maio na cidade de Gdansk, na Polônia, como havia sido programada para acontecer em 2020.



Confira os confrontos das oitavas de final da Liga Europa:



Ajax-HOL x Young Boys-SUI



Dynamo de Kiev-UCR x Villarreal-ESP



Roma-ITA x Shakhtar Donetsk-UCR



Olympiacos-GRE x Arsenal-ING



Dínamo de Zagreb-CRO x Tottenham-ING



Manchester United-ING x Milan-ITA



Slavia Praga-RCH x Rangers-ESC



Granada-ESP x Molde-NOR