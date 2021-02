Marcelo Moreno Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 26/02/2021 16:31 | Atualizado 26/02/2021 16:34

O Cruzeiro estreia na temporada 2021 neste sábado contra o Uberlândia, às 16h30, no Parque do Sabiá, pela primeira rodada o Campeonato Mineiro. O jogo vai marcar o início da trajetória de Felipe Conceição no comando da Raposa. E para este duelo, o treinador não relacionou o atacante Marcelo Moreno.

Marcelo Moreno, segundo apurou a reportagem com fontes da diretoria do Cruzeiro, não embarcou com a delegação porque precisa passar por um recondicionamento físico. O retorno do jogador ao time ainda não tem data para acontecer, mas há chance de ser no dia 3 de março, contra o Caldense, pela segunda rodada do Mineirão.

Com contrato até dezembro de 2022, Marcelo Moreno não tem permanência definida no Cruzeiro e pode ser negociado a qualquer momento para dar um alívio na folha salarial. Em 2020, quando retornou à Toca, o atacante de 33 anos disputou 32 jogos e marcou três gols.