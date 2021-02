João Guilherme Reprodução

Publicado 26/02/2021 18:45

Rio - A Record tentou fechar a contratação de João Guilherme para narrar os jogos do Campeonato Carioca. De acordo com o "UOL", o narrador foi procurado na última semana pela emissora, que desejava lhe oferecer um trabalho paralelo ao que ele exerce na Disney.

João ficou feliz com a procura, mas pediu que a Record conversasse com sua empresa, já que os contratados da Disney possuem uma cláusula de exclusividade, o que os impedem de atuar em qualquer outro veículo ou até mesmo ter um canal no YouTube. Com base em sua nova política de contratação, a empresa americana não concordou em liberar o narrador.

Sem João Guilherme, a Record apostará em Lucas Pereira para os jogos do Carioca. Ele está na emissora desde 2012 e é velho conhecido do público carioca. Durante 15 anos, narrou jogos dos times do Rio nos canais do Grupo Globo.