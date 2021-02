Troféu da Copa do Brasil irá para Palmeiras ou Grêmio Divulgação

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 18:58

A primeira partida entre Grêmio e Palmeiras pela final da Copa do Brasil, neste domingo (28) em Porto Alegre, mudou de horário por causa da pandemia de covid-19. A pedido do governo do Rio Grande do Sul, o duelo, que inicialmente seria às 16h, passou para as 21h.



A CBF, após reunião com a TV Globo e clubes, acatou o pedido. A mudança se deve ao fato de o Rio Grande do Sul viver um colapso na saúde por causa da pandemia de covid-19. Para diminuir o número de pessoas na rua e tentar conter a disseminação do vírus, o governo impôs toque de recolher a partir das 20h.



Com a partida acontecendo às 16h, havia preocupação de que torcedores fossem a bares assistir pela TV. Por isso, foi feito o pedido para remarcar para as 21h, quando já estará em vigor o toque de recolher e as pessoas terão de acompanhar a final de casa.

O Fluminense acompanha de perto a final da Copa do Brasil. Se o Palmeiras for o campeão, abrirá mais uma vaga no Brasileiro para a fase de grupos da Libertadores e o Tricolor não precisará disputar a preliminar.