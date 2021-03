Reinier e Haaland comemoram gol Reprodução

Publicado 01/03/2021 15:35

Rio - O meia brasileiro Reinier, revelado pelo Flamengo, fez seu primeiro gol pelo Borussia Dortmund, na vitória por 3 a 0 sobre o Arminia Bielefeld no último sábado. Vivendo ainda um período de adaptação ao futebol alemão, o jovem contou que vem recebendo apoio de outra jovem promessa: o artilheiro norueguês Haaland.

"O Halaand é um jogador muito decisivo e que pode resolver uma partida a qualquer momento. Além de um craque, fora de campo é também uma grande pessoa que me recebeu muito bem e me ajuda muito na adaptação", afirmou Reinier, em declarações enviadas por sua assessoria de imprensa. "É bom demais poder ter um craque como ele como companheiro de equipe", reiterou.

Reinier, de 19 anos, foi vendido pelo Flamengo ao Real Madrid no término da temporada de 2019. O jogador não teve chances na Espanha e foi emprestado ao Borussia Dortmund. Em 11 jogos com a camisa do clube alemão, o brasileiro marcou um gol.