Salah, do Liverpool Oli SCARFF / AFP

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 18:50

Rio - Salah vem sendo especulado no Real Madrid, e muitos acreditam que o egípcio pode pintar no clube já na próxima janela de transferências. No entanto, Ramón Calderón, presidente do Real Madrid entre 2006 e 2009, afirma que o clube espanhol não tem condições financeiras para arcar com o atacante do Liverpool.

"Ele é um grande jogador e um marcador de gols. Salah ajudou o Liverpool dando o seu melhor, mas não acho que ele vá sair. Os ingleses pediriam muito dinheiro. Salah tem um potencial fantástico e qualquer clube gostaria de contar com um talento, mas não acredito que o Real Madrid tenha os meios necessários para contratá-lo", disse ele em entrevista "ON Time Sports".



Além do Real, o jogador também é especulado no Barcelona, após o próprio conceder uma entrevista ao "As", jornal espanhol, se mostrando aberto a se transferir. Apesar disso, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, revelou que quer a permanência do jogador por muitos anos.