Publicado 01/03/2021 13:33

Após o vice no Brasileiro, o Internacional já tem novo treinador para substituir Abel Braga. O espanhol Miguel Ángel Ramírez desembarcou na manhã desta segunda-feira (1) em Porto Alegre para assinar o contrato de dois anos. O profissional chegou a ser sondado pelo Flamengo quando Domènec Torrent foi demitido.



A informação foi confirmada pelo próprio clube, que também revelou que o novo treinador terá uma reunião com a diretoria colorada e depois acompanhará no Beira-Rio a partida contra o Juventude, na noite desta segunda, pelo Campeonato Gaúcho.



Internacional e Ramírez estavam apalavrados desde novembro, à espera do fim do Campeonato Brasileiro para iniciar o trabalho. Com o treinador, virão dois auxiliares e um preparador físico.

A equipe principal do Internacional ganhou 10 dias de férias e somente depois conhecerá o novo comandante.