Por O Dia

Publicado 01/03/2021 17:39

Rio - Depois de oito meses sem atuar oficialmente, o lateral-esquerdo Ismaily voltou a sentir o gostinho de uma partida. Ismaily foi titular do Shakhtar Donetsk na partida contra o Zorya. O jogador sofreu uma lesão no joelho em junho de 2020, e após um longo período de recuperação voltou a atuar 90 minutos pela equipe ucraniana. Ismaily fez questão de destacar a felicidade em poder retornar às partidas.



"Obviamente que estou muito feliz em poder voltar a jogar depois de tanto tempo, foram meses de muito trabalho, empenho e dedicação e jogar uma partida oficial e me sentir confiante novamente em campo foi muito especial para mim", disse.



Com a reta final da temporada se aproximando, o Shakhtar segue vivo em todas as competições que disputa. Os Mineiros são vice-líderes da Liga Ucraniana, estão nas quartas de finais da Copa da Ucrânia e vão enfrentar a Roma, pelas oitavas de finais da Europa League. Apesar de ter passado muito tempo parado, Ismaily se mostra pronto e se coloca à disposição do treinador.



"Realmente entramos em uma fase decisiva da temporada, com jogos importantes pela frente. Me sinto confiante e preparado e estou à disposição do treinador para ajudar a equipe da melhor maneira possível", completou.