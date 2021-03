Hulk é apresentado Pedro Souza/Atletico

Por MH

Publicado 01/03/2021 15:50

Principal reforço do Atlético Mineiro para a temporada, o atacante Hulk teve a sua situação regularizada no começo da tarde desta segunda-feira. O seu nome já consta no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Sendo assim, sua primeira partida oficial pelo Galo deve ser na quinta-feira, contra o Tombense, pelo Campeonato Mineiro.

Aos 34 anos, Hulk foi anunciado pelo Galo no fim de janeiro, depois de fechar contrato de dois anos, com possibilidade de renovação por mais um.