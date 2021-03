Marco Aurelio Cunha, diretor executivo do Avaí Divulgação/Avai

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 21:45

Santa Catarina - O zagueiro Alemão, do Avaí, foi flagrado em uma festa irregular no último final de semana. Em imagens que circularam na internet, o defensor aparece sem máscara e um policial se aproxima do local pedindo que se retirassem pois o evento promovia aglomeração. Nesta segunda-feira, Marco Aurélio Cunha, executivo de futebol do clube, comentou o caso.

"Ele segue todos os padrões de segurança naturais. Hoje mesmo todos fizeram exame de Covid-19 para o jogo de quarta-feira (clássico contra o Figueirense). Ele treinou normalmente. Aqui a gente não tem porque ficar punindo jogadores que são importantes para a equipe em casos absolutamente esclarecidos", disse o dirigente da equipe catarinense.