Vinícius Jr. completou 100 jogos pelo Real Madrid AFP

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 19:55

Aos 20 anos e 7 meses, Vinícius Jr. completou 100 partidas com a camisa do Real Madrid, fazendo um gol. A festa só não foi completa porque o clube merengue tropeçou em casa diante do Real Sociedad (1 a 1) e caiu para o terceiro lugar no Campeonato Espanhol, ultrapassado pelo Barcelona. O líder segue sendo o Atlético de Madrid.



Mas para Vinícius Jr., a noite foi especial. Afinal, apenas Raúl, Camacho e Casillas alcançaram a marca de 100 jogos pelo Real Madrid com menos idade que ele. Em campo, o brasileiro saiu do banco de reservas na segunda etapa para salvar o Real Madrid da derrota.

Publicidade

O gol de empate foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo, após jogada de Lucas Vásquez. Antes o Real Sociedade abriu o placar aos 9 do segundo tempo, em cabeçada de Portu.