Rede Globo Divulgação / Globo

Por IG - Esporte

Publicado 01/03/2021 21:02

Rio - Após a saída confirmada de Tino Marcos, o setor de Esporte da Rede Globo ganhou reforços de peso. A emissora acertou a contratação de três novos repórteres. Ricardo Lay, ex-Fox Sports e que deixou a emissora no final de 2020; Luiz Teixeira, que trabalhava na Band; e Victor La Regina, que estava na RBS e tem passagem pela Jovem Pan. Dos três, o primeiro trabalhará no Rio de Janeiro. Os outros dois farão parte da equipe de São Paulo.



Formado em jornalismo, com especialização em Comunicação Social pela Universidade Anhembi Morumbi e com formação complementar em produção de Telejornalismo, Luiz Teixeira é natural de Taboão da Serra e desde 2015 trabalhava como repórter e apresentador da Rádio BandNews FM.



Já Ricardo Lay era um dos principais nomes da equipe de reportagem da FOX e teve sua saída confirmada pela Disney, após o final do Fox Sports Rádio. Essa não será a estreia do jornalista no Grupo Globo, já que ele no iniciou sua carreira pela RBS TV, afiliada da emissora carioca.

Publicidade

Além das contratações, ocorreram trocas internas. Em Belo Horizonte, Emanoel Araujo e Guilherme Frossard, que já trabalhavam no Grupo Globo, trocarão de função e assumem a reportagem. Outros três repórteres deixaram a parte esportiva da Globo. Ben-Hur Correia, Thiago Crespo e Anselmo Caparica fizeram a alteração.

A emissora também confirmou as mudanças de Thiago Oliveira e Alessandro Jodar. O primeiro, que comandava o quadro esportivo do Hora 1 e do Bom Dia São Paulo, assumirá o Esporte Espetacular. O seu posto agora ficará justamente sob responsabilidade de Alessandro Jodar.