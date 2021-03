Em 2030 Copa do Mundo completa 100 anos AFP PHOTO / FIFA / KURT SCHORRER

Publicado 02/03/2021 12:14

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, confirmou o apoio dos governos do Reino Unido e da Irlanda para uma candidatura conjunta para sediar a Copa do Mundo de 2030. A edição daqui a nove anos marcará o centenário da competição e a Fifa deve anunciar a sede em 2024.



Em declaração ao jornal 'The Sun', o primeiro-ministro disse que este é o momento adequado para Reino Unido e Irlanda lançarem a candidatura e sediarem a Copa de 2030. As federações também exaltaram o apoio e disseram contar com 2,8 milhões de libras (cerca de R$ 22,2 milhões) dos governos dos cinco países para a candidatura.



Além da Inglaterra, sede da Copa de 1966, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte fazem parte do Reino Unido e teriam sedes de uma eventual Copa do Mundo, assim como a Irlanda. "Continuaremos realizando um trabalho para avaliar a viabilidade da candidatura antes que a Fifa abra formalmente o processo em 2022", diz o comunicado da federação inglesa (FA).



A Copa de 2030 é vista pela Fifa como a possibilidade de um grande evento para celebrar os 100 anos da competição e promete fortes concorrentes. Espanha e Portugal também lançarão uma candidatura conjunta, enquanto o Uruguai, palco da primeira Copa em 1930, deve se candidatar com Argentina, existindo também a possibilidade de entrada de Chile e Paraguai na parceria. A China avalia entrar na disputa.