Publicado 02/03/2021 13:06 | Atualizado 02/03/2021 14:55

Além dos quatro grandes, os oito clubes pequenos do Rio se uniram e também terão uma plataforma própria de streaming para a transmissão do Campeonato Carioca de 2021. Ao contrário de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, que arrecadarão 100% com seus canais próprios, Bangu, Boavista, Macaé, Madureira, Nova Iguaçu, Portuguesa, Resende e Volta Redonda dividirão parte da renda com as assinaturas da chamada Cariocão TV.



Segundo o comunicado oficial, além de todas as 78 partidas da competição, haverá acompanhamento pré e pós-jogos. O Cariocão TV é uma parceria entre os clubes com as empresas Mediastream e FutebolCard. O preço é o mesmo para todos os canais que transmitirão o Campeonato Carioca por pay per view: R$ 129,90 (parcelados em quatro vezes), mensal por R$ 49,90 ou compra avulsa de jogos por R$ 59,90.