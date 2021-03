Brazil's coach Tite gives instructions during the 2022 FIFA World Cup South American qualifier football match against Peru at the National Stadium in Lima, on October 13, 2020, amid the COVID-19 novel coronavirus pandemic. (Photo by Daniel APUY / POOL / AFP) AFP

02/03/2021

Rio - A pandemia de Covid-19 pode criar problemas para a próxima convocação da seleção brasileira. Com as restrições de viagens impostas por alguns países da Europa, o técnico Tite já analisa a possibilidade de convocar apenas jogadores que atuam no Brasil para os confrontos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias. A informação é do portal "UOL".

Alemanha, Inglaterra e Itália são alguns dos países que não devem liberar seus atletas. Eles devem se basear em um decreto recente da Fifa, que fala da não obrigatoriedade de liberar jogadores em caso de restrições de fronteira ou de viagem para países que prevejam pelo menos cinco dias de quarentena.



A comissão de Tite ainda analisa a hipótese de convocar jogadores que atuam em Espanha, França e Portugal,países que estão com menos restrições, mas o mais provável é a presença apenas de quem joga no Brasil.

Brasil e Colômbia se enfrentam no dia 26 de março, em Barranquilla. Já no dia 30, a equipe de Tite encara a Argentina, na Arena Pernambuco, em Recife.