Casagrande Reprodução

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 18:49

Rio - Walter Casagrande voltou a defender a paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia de Covid-19. Em seu blog no site "Globo Esporte", o ex-jogador alertou para o crescimento do número de mortes e disse que acredita ser "hora de fechar tudo".

"Estamos atravessando o pior momento desde da divulgação da pandemia. Fevereiro foi o pior mês. Temos o maior números de novos casos e mortes a cada 24 horas. Mais de 255 mil pessoas já morreram, e está tudo funcionando, inclusive o futebol, como se nada estivesse acontecendo. Se tudo estava fechado e sem esporte desde março do ano passado, quando a situação não era tão crítica, por que agora não se para tudo?", escreveu Casão.

"É o momento de as pessoas entenderem que estamos num período desesperador: leitos de UTI lotados, 100% de ocupação nos hospitais pelo Brasil... Os números que realmente interessam são esses horríveis sobre a pandemia (...) É o momento de fechar tudo, parar com o futebol por um tempo para ver se as coisas melhoram. Chega de ignorância, mentiras, fake news. É hora do governo começar a falar verdades e ajudar os brasileiros a sobreviverem", completou.