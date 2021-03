Fábio Sormani Reprodução Internet

Publicado 02/03/2021 17:25

Rio - O comentarista Fábio Sormani causou polêmica com uma declaração no programa "Bate-Bola" desta terça-feira. Durante uma discussão sobre os feitos do Athletico-PR nos últimos anos, o jornalista afirmou que o Furacão já faz parte dos 12 maiores clubes do Brasil e que, atualmente, é maior do que Botafogo, Fluminense e Vasco.

"O Athletico faz parte da elite do futebol brasileiro. A estrutura é invejável, único estádio com teto retrátil do futebol brasileiro, campeão da Sul-Americana e Copa do Brasil. Hoje, o Furacão é maior que Botafogo, Fluminense e Vasco. Ele entra no G12 sim", afirmou Sormani.

"O torcedor não precisa ficar bravo comigo.Ele precisa ficar bravo com a gestão desses times. Estou só desenhando esse cenário com base no desempenho dos clubes. Eu não administrei Botafogo, Vasco e Fluminense nos últimos tempos", completou.